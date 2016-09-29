Согласно данным последних социологических исследований, проведенных «Левада-центром» (признан в РФ иностранным агентом – прим.ред.), подавляющее большинство граждан России продолжают доверять Владимиру Путину. Так, по состоянию на сентябрь 2016 года, рейтинг главы государства превышает 80%.
Вместе с тем, 18% россиян недовольны деятельностью президента. Работу премьер-министра Дмитрия Медведева одобрили только 48% граждан. Половина граждан РФ не сомневается в правильности курса, которым идет страна, тогда как в тупиковости выбранного пути убеждена почти треть респондентов. 19% опрошенных затруднились с ответом на поставленный вопрос, сообщает телеканал «Звезда».
Среди наиболее вызывающих доверия у россиян представителей политического руководства РФ следует отметить также министра обороны Сергея Шойгу и главу МИД Сергея Лаврова.
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