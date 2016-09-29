В одной из школ Таунвилла, штат Северная Каролина неизвестный открыл стрельбу по детям, сообщает телеканал «Звезда».
По информации местных СМИ, двое детей получили ранения. Злоумышленник был задержан. Само здание школы оцеплено полицией и спецслужбами, дети эвакуированы в близлежащую церковь.
Отметим, что подобного рода инциденты со стрельбой в США происходят регулярно.
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