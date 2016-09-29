Представитель Госдепа США Джон Кирби обрушился с угрозами в адрес России, требуя прекратить поддержку законного сирийского правительства Башара Асада.
Так, Кирби заявил, что Россия будет терять своих военнослужащих и авиацию в Сирии, а террористы атакуют российские города, передает телеканал «Звезда».
«Группы экстремистов продолжат пользоваться вакуумом в Сирии для расширения своей деятельности, что может включать атаки на национальные интересы России и даже нападения на российские города. Россия продолжит терять военнослужащих и продолжит терять ресурсы, возможно даже самолеты», - отметил представитель Госдепа.
Поясним, что заявление Кирби стало реакцией на выступление первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Виктора Познихира, который сообщил, что поддерживаемые Соединенными Штатами сирийские террористы в очередной раз сорвали режим прекращения огня и перешли в наступление против правительственных сил.
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