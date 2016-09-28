Минобороны РФ: Российские ЗРК никогда не пересекали границу с Украиной
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков опроверг выводы международной следственной комиссии по расследованию крушения малайзийского «боинга» МН17, согласно которым пассажирский самолёт был сбит из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук» с территории подконтрольной ополченцам ДНР, после чего ЗРК был доставлен на территорию РФ.
По словам Конашенкова, российские ЗРК никогда не пересекали границу с бывшей Украиной, передает ИА «Новороссия».
Напомним, что 28 сентября 2016 года совместная следственная группа (ССГ), опираясь на данные из соцсетей и материалы, предоставленные украинскими спецслужбами, в очередной раз обвинила Россию и ополченцев ДНР в уничтожении 17 июля 2014 года малайзийского «боинга». В Министерстве иностранных дел России уже ответили на обвинения, указав на предвзятость ССГ.
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