Захарова: Следствие по МН17 ангажировано против России
Следственная комиссия по расследованию причин крушения МН17 предвзята и политически мотивирована, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Самовольно назначать виновного и выдумывать желаемые результаты превратилось в норму для наших западных коллег. Хочется спросить: сколько можно? Россия изначально предлагала работать совместно и опираться только на факты. Вместо этого международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в следственном процессе, отведя нашим усилиям лишь второстепенную роль. Звучит как злая шутка, но Украину при этом они сделали полноправным членом ССГ (совместной следственной группы – прим.ред.), подарив ей возможность подделывать доказательства и оборачивать дело в свою пользу», - прокомментировала сотрудник дипломатического ведомства озвученные ранее международной следственной комиссией предварительные выводы по крушению малайзийского «боинга».
По словам Захаровой, которые приводит «Российская газета», следствие игнорирует неопровержимые доказательства, предоставляемые российской стороной, и опирается исключительно на данные украинских силовых ведомств.
«Все, на чем основывается т.н. "доказательная база" голландской прокуратуры, было предоставлено силовыми ведомствами Украины, которые, несомненно, являются заинтересованной стороной. Мы очень надеемся, что после того, как российская сторона передала в ССГ такие непреложные доказательства, как первичные радиолокационные данные, - а каждому специалисту понятно, что это самое что ни на есть доказательство, - ситуация изменится, и окончательные выводы следствия, в отличие от предварительных, превратятся в объективную правду и, наконец, укажут на настоящих виновников трагедии», - подчеркнула Захарова.
Напомним, что 17 июля 2014 года над зоной вооруженного конфликта в Донбассе потерпел крушение малайзийский пассажирский «Боинг-777», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур. По итогам расследования установлено, что самолёт был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук». Трагедия унесла 298 человеческих жизней.
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