Владельцем серверов, с которых произошел взлом компьютерных систем подсчета голосов на выборах США, оказался россиянин Владимир Фоменко из Бийска, пишет РБК со ссылкой на данные The New York Times.

Молодой человек занимается бизнесом, арендует квартиру. Фоменко является владельцем компании King Servers, которая предоставила в аренду сервера, с которых были произведены кибератаки на базы Демократической партии.

По его словам, арендаторы остались ему должны 290 долларов США, и он готов направить счета на оплату Дональду Трампу, Владимиру Путину, «а также любым другим лицам, которые будут обвинены медиа в этой атаке».

На сегодняшний день он является единственным известным причастным к хакерским атакам человеком. Владимир не отрицает, что именно через его серверы производились кибератаки, однако он сам о намерениях хакеров ничего не знал.