Запад в очередной раз обвинил Россию и ополченцев ДНР в крушении МН17
Так называемая международная следственная комиссия, занимавшаяся расследованием обстоятельств крушения малайзийского «боинга» над Грабово 17 июля 2014 года, пришла к выводу, что запуск ракеты зенитного комплекса «Бук» был сделан с территории, подконтрольной ополченцам ДНР.
Так, согласно опубликованному данной комиссией докладу, точка запуска ракеты ЗРК находилась в районе населенных пунктов Первомайское и Первомайский южнее города Снежное, сообщает Ruposters.
По мнению следователей, сам зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит «боинг», доставили на Донбасс из России. После случившегося комплекс был переправлен обратно через границу. Интересно, что в качестве доказательств «международные эксперты» ссылаются на информацию из социальных сетей.
Отметим, что производитель комплексов «Бук» концерн «Алмаз-Антей» произвел собственное расследование авиакатастрофы, на основании которого был сделан вывод о том, что самолёт был сбит комплексом ЗРК «Бук» вооруженных сил Украины из района населенного пункта Зарощенское, который по состоянию на 17 июля 2014 года находился под контролем ВСУ.
Напомним, что в результате крушения над Донбассом малайзийского пассажирского самолёта «Боинг-777», выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли 298 пассажиров и членов экипажа. Все объективные данные указывают на то, что оказавшийся в зоне вооружённого конфликта самолёт был сбит украинской ракетой.
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