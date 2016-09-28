На открывшейся в Москве выставке славят украинских карателей (ВИДЕО)
В Москве в помещении «Сахаровского центра» (признан в РФ иностранным агентом - прим.ред.) открылась выставка фотографий художника из Белоруссии Александра Васюковича, являющегося победителем конкурса «Прямой взгляд – 2016».
Данный художник занимается фотосъемками украинских нацистов, принимающих участие в карательной операции против народа Донбасса. В его работах террористы представлены красивыми улыбчивыми людьми, противостоящими «российской агрессии». Сам Васюкович не скрывает того, что считает киевских карателей героями, несмотря на убийства ими мирных жителей.
«Многие из тех, кто были на Майдане, теперь шли воевать как добровольцы. Тогда я решил поехать и сделать проект именно об этих людях. Я задавал героям разные вопросы: кто они? откуда? кем работают? были ли на Майдане и почему вообще решили пойти воевать», - приводит циничные откровения фотографа телеканал «Царьград».
За разъяснениями по поводу открытия данной выставки в центре Москвы к министру культуры России Владимиру Мединскому обратилась директор департамента стратегического планирования Международного Евразийского движения, философ Натэлла Сперанская.
«Уважаемый Владимир Ростиславович Мединский, у меня к Вам только один вопрос: как вышло, что в Сахаровском центре вчера открылась выставка “Прямой взгляд”, одним из участников которой стал белорусский фотограф Александр Васюкович, чьи работы прославляют “зверские подвиги” украинских карателей? И если уж Вы все-таки решили допустить подобное, то разве не справедливо было бы дополнить фотографии этих улыбчивых подонков снимками искалеченных ими жертв? Если Ваше полное бездействие есть четкое обозначение Вашей политической позиции, то Вам следует покинуть пост министра культуры РФ и принести публичные извинения всем защитникам Русского Мира», - обращается к чиновнику Сперанская.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".