Немецкий журналист Александр Рар в своем блоге на сайте Huffington Post высказал мнение, что Евросоюз больше не может сотрудничать с киевской хунтой, так как позиции сторон явно вступили в противоречие.
По мнению эксперта, Киев не торопится с выполнением Минских соглашений, чтобы дать повод США и Евросоюзу как можно дольше сохранять антироссийские санкции.
В свою очередь в странах ЕС, в частности, в Германии все больше крепнет позиция в необходимости отмены санкций и создании единого экономического пространства с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), отмечает Рар.
«Это помогло бы решить эту проблему Украины, так как восстановить украинскую экономику можно лишь путем сотрудничества между Востоком и Западом. Нести это финансовое бремя в одиночку Запад не в состоянии», - считает журналист.
Именно поэтому, ведущие страны Евросоюза начали оказывать на Киев давление, требуя выполнения условий Минских соглашений. При этом ситуация для хунты будет только ухудшаться, убежден Рар. Критической она станет с приходом в Белый дом Дональда Трампа, который настроен на сближение с Москвой, приводит мнение немецкого обозревателя телеканал «Звезда».
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