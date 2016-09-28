Украина и Грузия стали полигонами для бактериологического оружия США
На территории Украины и Грузии действуют американские передвижные лаборатории, в которых производится бактериологическое оружие, заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
«В Грузии и на Украине по неофициальным данным существуют передвижные лаборатории по разработке бактериологического оружия и другие не вполне законные проекты, которые НАТО, пользуясь тем, что Украина и Грузия являются совершенно подчиненными по отношению к ним странами, реализуют на их территории», - цитирует эксперта «Политнавигатор».
По мнению Мухина, данной проблемой следует заниматься на самом высоком уровне.
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