Украинские захватчики будут молотить по Донбассу из новых минометов
В связи с потерей значительной части 82-мм и 120-мм миномётов советского образца, ранее состоявших на вооружении ВСУ, украинские каратели будут использовать новые 120-мм миномёты «Молот», разработанные в 2015 году на киевском предприятии «Маяк».
Как заявил начальник вооружений ВСУ генерал-майор Николай Шевцов, около 200 «молотов» уже поступили на вооружение и прибыли в зону карательной операции на Донбассе. Ожидаются и дальнейшие поставки, передает слова военачальника телеканал «Звезда».
Добавим, что новейшие минометы «Молот» уже доказали свою опасность… для собственного расчета. Так, 25 июля 2016 года в ходе военных учений на полигоне Широкий лан в Николаевской области во время стрельбы один из минометов внезапно взорвался, убив одного и покалечив десятерых украинских военных (один из которых впоследствии скончался в госпитале – прим.ред.).
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