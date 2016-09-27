Президент Израиля Реувен Ривлин заявил об ответственности украинских коллаборационистов за массовые убийства евреев в Бабьем Яру после немецкой оккупации Киева в сентябре 2016 года, пишет ИА «Новороссия».
«Я не описываю эту жуткую картину для того, чтобы кого-то шокировать. Я говорю об этом, потому что в Бабьем Яру не только погибли от рук нацистов десятки тысяч людей. представителей разных народов. Они были уничтожены немцами и их украинскими пособниками. Около полутора миллионов евреев было убито на территории современной Украины. Много пособников преступлений были украинцами. Среди них выделялись бойцы ОУН, которые издевались над евреями, убивали их и во многих случаях выдавали немцам. Верно и то, что было более 2,5 тысяч праведников. Это считанные искры. которые ярко горели в период темных сумерек. Но большинство молчало. Отношения между еврейским и украинским народом направлены в будущее, но мы не можем допустить, чтобы история с ее как страшными, так и хорошими событиями забылась. Нельзя прославлять и реабилитировать антисемитов. Это не оправдать никакими политическими интересами», - отметил Ривлин, выступая в ходе слушаний в украинской Верховной Раде по поводу 75-летия трагедии Бабьего Яра.
Слова президента Израиля вызвали неистовый зубной скрежет у современных украинских нацистов. Так один из основных идеологов декоммунизации и дерусификации Украины, глава т.н. «украинского института национальной памяти» Владимир Вятровичназвал слова президента Израиля об участии ОУН в расправах над евреями советским мифом, а также возложил вину за массовые убийства в Бабьем Яру на Советский Союз.
Бурю негодования выступление израильского лидера с трибуны Верховной Рады вызвало у лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который потребовал от Ривлина извинений за сказанные слова.
«Выступление Ривлина унижает украинцев, поэтому я призываю президента Израиля извиниться перед нашим государством и нашим народом. А Кнессет Израиля – наконец признать Голодомор геноцидом украинского народа, как Верховная Рада признала геноцидом евреев Холокост еще в 2008 году», - цитирует Ляшко «Политнавигатор».
Добавим, что в 2015 году на «Евразии» была опубликована статья «На службе у дьявола: ОУН-УПА в 1941-1945 годы» эксперта портала, историка Дмитрия Павленко, в которой затрагивается вопрос участия украинских националистов в массовых убийствах еврейского населения во время гитлеровской оккупации Советской Украины.
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