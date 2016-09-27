Главы традиционных конфессий России солидарны в необходимости запрета абортов
Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в ходе встречи с верующими после богослужения в храме Архангела Михаила в деревне Белоусово в Новой Москве подписал петицию о полном запрете абортов на территории России, инициированную общественными движениями «За жизнь» и «Православные добровольцы».
Как сообщает РБК, желание поставить свою подпись под петицией изъявил также верховный муфтий России Талгат Таджуддин.
По словам Таджуддина, в Исламе искусственное прерывание беременности допустимо исключительно по медицинским показаниям. В остальных случаях – это убийство ребёнка.
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