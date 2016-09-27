В Министерстве обороны РФ назвали фантазией обвинения со стороны Исландии о якобы имевшем место опасном сближении российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 с пассажирским лайнером, следовавшим из Стокгольма в Рейкьявик, пишет Лента.ру.
По словам официального представителя российского военного ведомства Игоря Конашенкова, 22 сентября пара Ту-160 находилось в северо-восточной части Атлантического океана, при этом на самолётах были включены транспондеры, а маршрут проходил на значительном безопасном удалении от воздушных трасс гражданской авиации.
«Маршрут наших самолетов проходил над акваторией Баренцева и Норвежского морей в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», -подчеркнул Конашенков, добавив, что на ряде участков маршрута российские бомбардировщики сопровождались истребителями НАТО.
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