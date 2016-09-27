Суд Петербурга отказал в демонтаже мемориальной доски пособнику Гитлера
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в иске жителю города Павлу Кузнецову, требовавшему от городских властей демонтировать мемориальную доску президенту и маршалу Финляндии Карлу Густаву Маннергейму.
Суд отказался признавать ответственность городских властей за установку доски. Также было отклонено ходатайство истца о вызове в качестве свидетелей вице-губернатора северной столицы Александра Говорунова и главы Минкульта РФ Владимира Мединского, сообщает Российская Газета.
Кузнецов уже заявил, что намерен обжаловать решение суда.
Напомним, что мемориальная доска Маннергейму была установлена 16 июня 2016 года на здании Военной академии материально-технического обеспечения на Захарьевской улице в присутствии министра культуры Мединского и представителей администрации Санкт-Петербурга. Это вызвало широкий общественный резонанс в связи с тем, что в годы Второй Мировой войны бывший генерал-лейтенант российской императорской армии Маннергейм командовал финской армией, воевавшей в 1941-1944 годах на стороне нацистской Германии против Советского Союза и принимавшей участие в блокаде Ленинграда.
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