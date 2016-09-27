В министерстве иностранных дел Исландии осудили полеты российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 вблизи воздушного пространства страны.
По версии исландской стороны, озвученной газетой Morgundbladid, 22 сентября 2016 года два российских Ту-160 проследовали с выключенными транспондерами в опасной близости от пассажирского самолета, следовавшего из Стокгольма в Рейкьявик, передает Lenta.ru.
В свою очередь в посольстве РФ в Исландии считают, что опасения исландских властей сильно преувеличены. По мнению советника посольства Алексея Шадского, власти Рейкьявика используют случившееся, как повод для того, чтобы вновь открыть американскую военно-воздушную базу Кефлавик, которая не функционирует на острове уже 10 лет.
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