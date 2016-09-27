Великобритания грозит новыми санкциями России из-за авиаударов ВКС РФ по ДАИШ
Лондон рассмотрит вопрос введения новых санкций против России из-за помощи Москвы законному сирийскому правительству в борьбе с исламистами запрещенных в РФ террористических группировок «Исламское государство» (ДАИШ) и «Джебхат ан-Нусра».
Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, передает Life.
Добавим, что Россия с весны 2014 года находится под западными санкциями вследствие воссоединения с Крымом и поддержки восстания в Новороссии.
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