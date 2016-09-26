Хунта объявила в розыск депутатов Госдумы из Крыма и Севастополя
Генеральная прокуратура киевской хунты возбудила уголовные дела по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) в отношении депутатов Государственной Думы РФ VII созыва, избранных 18 сентября 2016 года по общепартийным спискам и одномандатным округам в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе.
Так, в числе преследуемых незаконной киевской властью российских депутатов-крымчан оказались Руслан Бальбек, Михаил Шеремет, Наталья Поклонская, Константин Бахарев, Светлана Савченко, Дмитрий Белик и Андрей Козенко – все представители партии «Единая Россия».
Отметим, что киевская хунта не признает проведения выборов в Государственную Думу РФ на территории Крыма, так как, вопреки здравому смыслу, продолжает считать полуостров своей территорией.
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