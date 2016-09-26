Толерантности Олланда наступил конец: лагерь беженцев в Кале сровняют с землей
Президент Франции Франсуа Олланд наконец-то внял мольбам жителей портового города Кале на севере страны и заявил о предстоящем закрытии действующего там крупнейшего лагеря беженцев.
«Этот шаг является исключительным, но мы находимся в исключительных обстоятельствах», - оправдался французский лидер.
Олланд заявил, что все беженцы из Кале будут распределены по другим лагерям, и попросил британские власти оказать содействие.
В настоящий момент в Кале находится не менее 9000 мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки, которые стремятся любыми способами переправиться через Ла-Манш, чтобы попасть в соседнюю Великобританию, отмечает телеканал «Звезда».
Отметим, что в Кале неоднократно имели место потасовки и столкновения, устроенные беженцами. Так, в августе 2016 года мэр города Наташа Бушертобращалась к Олланду с просьбой отправить в Кале войска для наведения порядка.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".