Прозрение? Соратник Ляшко разочаровался в ЕС и призвал к диалогу с Россией
Депутат Верховной Рады Украины от Радикальной партии Олега Ляшко, заместитель комитета по вопросам евроинтеграции Андрей Артеменко призвал киевскую хунту переориентироваться с Европы и США на Россию и страны СНГ.
По мнению Артеменко, заявленный курс на евроинтеграцию крайне негативно отразился на международном имидже Украины, а соглашение об евроассоциации является ничем иным, как профанацией, передаёт телеканал «Звезда».
«Нас никуда не принимают. Мы говорим — давайте мы вступим в ЕС и НАТО. Чего вдруг? Нас что звали? На нас как на сумасшедших смотрят западные дипломаты. Мы говорим — мы идем в НАТО. А кто нас туда звал? Мы говорим — мы идем в ЕС. А кто нас пригласил в ЕС?», - задался вопросами нардеп.
«Запад — это не панацея. У них своих проблем очень много. Нужно смотреть на свое окружение, на своих соседей, на свою семью. Поэтому у нас нет другого шанса, чем договариваться со своими соседями», - предложил свой рецепт преодоления украинского кризиса Артеменко.
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