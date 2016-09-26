В ЛНР погиб еще один участник «переворота» против Плотницкого
В луганской тюрьме погиб еще один участник так называемого переворота против верхушки ЛНР, о предотвращении которого стало известно 21 сентября 2016 года.
Как сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте» ветеран ополчения Новороссии, российский доброволец Евгений Сергеев, убит Виталий «Коммунист» Киселев, занимавший должность заместителя министра обороны ЛНР.
«Убит заместитель министра обороны ЛНР Виталий Киселев -"Коммунист". Погиб в застенках Плотницкого. Сразу же после смерти на дыбе бывшего премьер-министра Цыпкалова. Я знал его лично. Делил с ним смертельную опасность. Не делил только славу и власть. И слава Богу. Потому что я жив, а он нет», - написал Сергеев, сославшись на три собственных источника информации.
Напомним, 24 сентября 2016 года погиб бывший премьер-министр ЛНР Геннадий Цыпкалов. По официальной версии, он повесился в тюрьме после ареста по обвинению в подготовке переворота. Высказываются предположения, что его могли забить насмерть при допросе.
Неизвестно в настоящее время местонахождение бывшего спикера Народного Совета ЛНР Алексея Карякина, который объявлен в розыск. По одной информации из соцсетей, он был задержан ФСБ в Ростове-на-Дону. По другим данным, Карякина никто не задерживал, и он в настоящее время находится в Москве.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".