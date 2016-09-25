В правительстве Крыма рассказали о «достижениях» организаторов блокады полуострова
Организованная боевиками крымскотатарского меджлиса и украинских карательных батальонов экономическая и продовольственная блокада Крыма позволила экономике полуострова в сжатые сроки переориентироваться на материковую часть России, а также интенсифицировать развитие сельского хозяйства, заявил вице-премьер правительства Республики Крым Михаил Шеремет.
По словам политика, единственное, чего добились организаторы блокады – уничтожение сельскохозяйственного производства соседней Херсонской области, из которой в Крым поставлялись овощи и фрукты, сообщает Lenta.ru.
Не оставил без комментария Шеремет и прошедшую 24 сентября 2016 года акцию экстремистов на границе с Крымом, возглавляемую лидерами т.н. меджлиса и посвященную годовщине начала блокады Крыма. «Это ущербные люди, мы с сожалением к ним относимся, с пониманием не могу, потому что я не врач. Они радуются, устраивают непонятные праздники. Я думаю, что помочь им может только психиатрическая клиника. Они праздник делают из пакостей — это деградация, последняя стадия», - считает Шеремет.
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