Макеева: Государство и общество должны реагировать на «культурную» русофобию
Враги России насаждают свою идеологию, прикрываясь культурой. Так, в Москве открываются сразу две выставки, организованные пятой колонной. Одна из них – так называемая педофильская выставка Стерджеса, открытие которой вызвало широкий резонанс и требования к Генпрокуратуре закрыть её, подписанные членом Совета Федерации Еленой Мизулиной и уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Анной Кузнецовой. Другая выставка – «Прямой взгляд» открывается в конце сентября 2016 года в Сахаровском центре. На ней будут представлены фотоснимки, сделанные одним из украинских карателей на Донбассе.
«Вроде бы разные выставки. Но - это про одно и то же, - считает эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) Наталья Макеева. - Про наше великое терпение, граничащее с толерантностью. Что мы ещё стерпим. Не включим "ответку", которая может быть любой - от прихода ОМОНовцев до народного гнева, который в России если уж случается, то вы, горе-выставочники, сами виноваты - знаем, умеем, практикуем».
Политолог уверена в том, что организаторы таких выставок должны нести ответственность. При этом реакция должна идти как со стороны государства, так и со стороны общества.
«В истории с педофилом - ответка пришла. Выставку закрыли, искренне надеюсь, что организаторов тоже закроют или хотя бы, по доброте душевной, штрафанут так, что б уже не оправились. Мы терпеливые, добрые и чувство справедливости у нас обострённое. Поэтому когда на Донбассе полыхнуло, из России массово поехали добровольцы. И эта война, независимо от того, как будут развиваться события - она уже навсегда с нами. Не только с теми, кто воевал, она - со всеми нами, она - во всех нас. Не вырвать, не растворить в комфорте. И вот теперь горстка грантоедов решила проверить - может, получится протащить? Под "культурным" предлогом. Ну и что, мол, что война? А вот вам в столице прямо выставка с фотоработами АТОшника, он какой-то конкурс выиграл. Мол, вы, русские, в 90х и не такое терпели - по всей вашей истории прокатились, по культурному коду. Reality check в чистом виде», - высказала свою точку зрения эксперт в своем блоге в Facebook.
«Я надеюсь, ответка им придёт своевременно. У нас есть и общество, и государство. Лучше если и оттуда, и оттуда», - заключила Макеева.
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