Коровин: США дестабилизируют Урал ради контроля над всей Евразией (ВИДЕО)
США стремятся дестабилизировать обстановку на Урале, чтобы расчленить Россию и завладеть данным стратегическим узлом, богатым природными ресурсами, считает директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты РФ Валерий Коровин.
Свою точку зрения эксперт высказал в эфире телепередачи «Особая статья» на телеканале «Звезда», посвященной нагнетанию протестной активности в Екатеринбурге, активно поддерживаемой сотрудниками посольства США в России.
«Урал рассекает Россию на западную часть, которую пока оставляют за Россией, и восток – малозаселенную, но богатую природными ресурсами территорию, которую будет сложно удержать, если в центре страны будет существовать некая “Уральская республика”, не признающая власти Москвы. Урал – это точка, из которой можно контролировать как западную часть оставшейся России, так и Дальний Восток, Среднюю Азию, Китай. Это стратегический узел, через который можно контролировать весь евразийский континент, и контроль над ним даст США неограниченные полномочия», - пояснил политолог.
Отметим, что информационно-аналитический портал «Евразия» уже неоднократно писал об откровенно антироссийской деятельности мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и его тесных дружеских отношениях с украинскими нацистами.
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