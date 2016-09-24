В луганской тюрьме покончил с собой экс-премьер ЛНР
Бывший премьер-министр Луганской Народной Республики Геннадий Цыпкалов, арестованный накануне по обвинению в попытке государственного переворота, покончил с собой.
«Сегодня ночью задержанный Цыпкалов, вероятно осознав глубину своих преступных действий и осознав, что предоставленная им оперативная информация о круге лиц, участвующих в заговоре с целью свержения законной власти в Республике, является безусловной опасной для его жизни, и будут предприняты попытки его физической ликвидации находящимися на свободе заговорщиками, совершил самоубийство путем повешения. В настоящее время его труп осмотрен следователями и экспертами, труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу с целью установления точной причины смерти», - сообщил начальник управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР Сергей Рахно.
Отметим, что 21 сентября 2016 года стало известно о предотвращенной спецслужбами ЛНР попытке государственного переворота в Республике. По обвинению в причастности к нему были задержаны один из командиров Народной милиции ЛНР Виталий «Коммунист» Киселёв и советник главы ЛНР Геннадий Цыпкалов. В розыск также объявлен бывший председатель Народного Совета ЛНР Алексей Карякин, передаёт «Луганский информационный центр».
Отметим, что Геннадий Цыпкалов являлся одним из активных участников Русской Весны в Луганске и командиром ополчения ЛНР. С 26 августа 2014 по 26 декабря 2015 года он возглавлял Совет министров ЛНР, затем, находясь в должности советника главы ЛНР, курировал военно-промышленный комплекс Республики.
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