Митрополит Корнилий: В России происходит духовное импортозамещение
В обществе, являющемся носителем ценностей, которые дает нам Господь, не место толерантности и содомитам, считает предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий.
«В экономике, в условиях санкций, говорят об импортозамещении. Импортозамещение происходит у нас и в духовном плане – замещение того импортного, что нам пытались навязать, традиционным – православными ценностями, ценностями других традиционных религий, которые нас объединяют в защите нашей Родины», - заявил Корнилий, выступая на конференции «Развитие сотрудничества религиозных и этно-культурных организаций России, иных институтов российского общества в сфере гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений», которая состоялась 22 сентября 2016 года.
«Конечно, Западу не нравится, что Россия отказывается от навязанной ей толерантности. Дьяволу наступили на хвост, и он решил пустить в ход все свои рога и копыта - это образно о тех санкциях, которые против нас вводит Запад, и которые будут только усиливаться. По сути, России сейчас брошен вызов, идет идеологическая война. Война куда более изощренная, чем та, которая была в прошлом веке», - приводит слова владыки собкор портала «Евразия».
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