Отголоски румынского землетрясения дошли до России
На востоке Румынии в ночь с 23 на 24 сентября 2016 года произошло землетрясение мощностью 5,6 баллов.
Подземные толчки ощущались в соседних Молдавии, Приднестровской Молдавской Республике, Украине. Так, в Одесской области был зафиксирован подземный толчок мощностью 3-4 балла по шкале Рихтера. По информации Госслужбы Украины по ЧС, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет, передает РИА Новости.
Отголоски землетрясения дошли и до России. Так, подземные толчки ощутили некоторые жители Белгорода, сообщается в группе «Белгород-Билайв» в соцсети «Вконтакте».
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