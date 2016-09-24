О подземных толчках, ощущавшихся в ночь с 23 на 24 сентября 2016 года в столице бывшей Украины Киеве сообщают пользователи соцсетей. По предварительной информации, эпицентр землетрясения находился в Румынии, мощность толчков была значительна - она составила 6 балов по шкале Рихтера.
"Сегодня в 2 часа 18 минут в Киеве было землетрясение. Очень хорошо ощущалось. Медали которые висят раскачивались. Длилось землетрясение минуты 2-3. Было страшно", - пишет на своей стене в российской социальной сети "ВКонтакте" пользователь "Майя Пчела".
"Землетрясение в Киеве!!! Это было нечто... Сначала я подумал, что засыпаю и потому меня как-то закачало на кресле перед монитором. Потом стал присматриваться по сторонам... Бельё, сохнущее на верёвке на балконе, зашевелилось. Подумал ветер. Но щель в окне была совсем маленькая, это должен был быть серьёзный ураган, чтоб так бельё раскачать", - рассказывает Александр Щебликин.
Предлагаем вашему вниманию интересную дискуссию киевлян. "А в Киеве час назад было землетрясение. Я думала меня глючит, оказалось реально", - делится впечатлениями Ома Джапаридзе. "А я думал это духи дома балуются))" - отвечает ему земляк Михаил Ивченко.
СМИ также сообщают о том, что толчки ощущались в Одессе, Запорожье, Николаеве, Херсоне и Мариуполе. "Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, в Румынии произошло землетрясение, магнитудой 5,6 баллов. Эпицентр подземных толчков располагался в 153 км к северу от Бухареста. Очаг землетрясения залегал на глубине 94 км", - уточняет портал "Одесская жизнь".
"По Украине прокатилась сильная волна землетрясения около 6 баллов", - отмечает издание Аспекты.Нет.
Ряд источников утверждает, что подземные толчки чувствовали жители Крыма.
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