Крупный пожар в Москве унес жизни восьмерых спасателей
При тушении пожара на складе пластиковых изделий по улице Амурская на востоке Москвы погибли восемь спасателей, передает Lenta.ru.
Пожар возник 22 сентября 2016 года в районе 17 часов 30 минут. Площадь возгорания быстро достигла 4000 квадратных метров. Среди причин пожара называются замыкание и нарушение безопасности при использовании обогревательных приборов.
К 2 часам ночи пожар удалось локализовать. На месте работают более 450 спасателей и около 200 единиц техники.
Как сообщил в своем Twitter столичный мэр Сергей Собянин, правительство Москвы окажет всю необходимую помощь семьям погибших огнеборцев.
По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил пожарной безопасности, повлекшему по неосторожности смерть двух или более человек.
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