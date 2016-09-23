Калифорния намерена заручиться поддержкой России при реализации права на референдум о суверенитете.
По словам лидера движения Yes California! Луиса Джея Маринелли, по итогам проведенных соцопросов из 9000 опрошенных жителей Калифорнии более 3600 человек выступают за независимость штата.
«Если будет собрано достаточное количество подписей – 400 тыс. – правительство Калифорнии будет обязано провести голосование по всему штату. Но для этого мы должны будем представить общественности план финансового развития, чтобы доказать необходимость проведения этой процедуры», - заявил Маринелли в интервью российскому изданию «Взгляд».
Основная причина, по которой Калифорния рассматривает вариант отделения от США – это желание жителей штата распоряжаться самостоятельно бюджетом своего региона, а не отдавать его центру.
«Калифорния платит больше налогов, чем затем получает из федерального бюджета. В среднем мы отдаем примерно на 16 млрд долларов больше, чем возвращается в штат, в то время как наша инфраструктура здравоохранения и образования остаются без финансирования. Если говорить об образовании, то у нас самые худшие показатели. Мы хотим иметь возможность самостоятельно распоряжаться нашими налогами у нас, в Калифорнии, а не субсидировать другие штаты, в то время как мы платим самые высокие налоги по стране. К тому же мы не хотим участвовать во внешней политике Америки – мы против зарубежных войн. Нам близка идея многополярного мира – без вот этого “хулиганства” Соединенных Штатов», - подчеркнул лидер калифорнийских сепаратистов.
Сбор подписей по проведению всенародного голосования стартует уже в 2017 году. В случае его реализации и обретения независимости Калифорнией Маринелли заверил, что государство будет проводить дружественную политику в отношении России.
Отметим, что в середине XIX века существовала независимая Калифорнийская республика, которая в 1846 году была аннексирована Соединенными Штатами.
Как сообщает корреспондент портала «Евразия», 25 сентября 2016 года в Москве состоится международная конференция «Диалог наций. Право народов на самоопределение и построение многополярного мира», организатором которой выступило Антиглобалистское движение России. В ней примут участие представители науионально-освободительных движений Каталонии, Северной Ирландии, Техаса, Калифорнии, Пуэрто-Рико, Западной Сахары и других регионов. Аналогичное мероприятие уже проходило в российской столице в сентябре 2015 года.
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