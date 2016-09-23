Спикер Госдумы переходит на работу в Службу внешней разведки
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении действующего председателя Государственной Думы РФ VI созыва Сергея Нарышкина директором Службы внешней разведки РФ.
Данный указ вступит в силу 5 октября 2016 года, передаёт телеканал «Звезда».
Возглавлявший СВР с 2007 года экс-премьер РФ Михаил Фрадков с 5 октября уходит на пенсию и возглавит совет директоров РЖД, говорится в сообщении.
Напомним, 18 сентября 2016 года в России состоялись выборы в Государственную Думу РФ VII созыва. Новоизбранный парламент приступит к работе в октябре 2016 года.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".