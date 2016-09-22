В Донецке восстанавливают памятник Феликсу Дзержинскому
Памятник основателю советских спецслужб Феликсу Дзержинскому будет реконструирован и восстановлен в Донецке.
В настоящий момент коммунальщики приступили к его демонтажу. Работы по реконструкции будут проводиться в течение нескольких месяцев. За это время на площади Дзержинского будет установлен новый постамент, а сам бюст будет покрашен. Кроме того, территория вокруг монумента будет благоустроена, пишет МИА «Новороссия».
Основной причиной ремонтных работ стало начавшееся разрушение памятника, который был установлен в Сталино ещё в 1937 году и пережил Великую Отечественную войну и немецкую оккупацию города.
Отметим, что представители московской патриотической общественности регулярно поднимают вопрос о восстановлении памятника «железному Феликсу» на Лубянской площади в российской столице, который был варварски снесен во время августовского переворота 1991 года.
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