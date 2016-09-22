Макеева: Народы и этносы должны обрести юридический статус
Председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин выступил 17 сентября 2016 года с предложением убрать из Конституции ДНР понятие «государственный язык».
Политик считает, что языковой вопрос стал элементом разделения и политических спекуляций.
Инициативу спикера Народного Совета Донецкой Народной Республике прокомментировала в своём блоге в Facebook эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) Наталья Макеева.
По ее мнению, Пушилин «интуитивно догадывается о том, что изменение статуса народов и этносов реально назрело. Это то, что “надо было позавчера”, все дедлайны принятия решений в этом направлений прошли, но от этого оно не потеряло своей актуальности. Народы, этносы и другие возможные коллективные субъекты, образующие общины, должны наконец-то обрести юридический статус».
«И, конечно же, меньше всего хотелось бы обсуждать эту тему в контексте ДНР или ЛНР, или даже исторической Большой Новороссии. Речь идёт о вызове, который всё острее с каждым днём стоит перед Россией в теперешнем её воплощении – Российской Федерацией. Этот же вызов стал одним из ключевых факторов, приведших к распаду СССР, который, напомню, был образован, исходя из этно-территориального принципа. То есть, субъектом и была, и является до сих пор территория, которая ещё к тому же до сих пор (!!!) называется “государством”, согласно Конституции. Хочется верить, что в будущей Большой России, частью которой, несомненно, станут ДНР и ЛНР, эта проблема будет решена радикально раз и навсегда приданием народам и этносам юридического статуса и полным уходом от этно-территориального деления, которое является миной замедленного действия, которая, не надо иллюзий, неизбежно сработает», - выразила свою позицию политолог.
Что касается государственного языка, то он необходим, убеждена Макеева. И для России таким языком является русский. «Совсем недавно я вернулась из Дагестана. На этой в общем-то небольшой территории живёт множество сильно отличающихся друг от друга этносов, представители которых общаются друг с другом именно на русском языке. Государственный язык - это и есть основа любого государства, его объединяющее начало, наравне с совместным участием в истории в прошлом, настоящем и будущем», - заключила эксперт-евразиец.
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