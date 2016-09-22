Решетников: Главная цель США – устранение Путина (ВИДЕО)
Одна из главных целей Соединенных Штатов – отстранение от власти российского президента Владимира Путина, и они не остановятся ни перед чем, вплоть до физического уничтожения, считает директор Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонид Решетников.
«Я думаю, что они, прежде всего, заинтересованы в спасении своей страны, своей роли хозяев мира, которую они теряют. Они ощущают эту слабость лучше, чем мы. Они ощущают, что большинство стран мира не хотят оставаться в роли послушных прислужников. Они ощущают это в моральном плане, в духовном плане, в политическом плане, во всех планах. И сейчас у них остается один выход - показать силу. Покажи силу, врежь, ударь - может быть, враг отступит. Они только так и действуют сейчас. И конечно, для них одна из главных целей - это устранение нашего президента от власти. Или даже устранение физическое. И второе - это блокада России, это втягивание ее в какие-то конфликты», - заявил эксперт в интервью телеканалу «Царьград».
Также Решетников обратил внимание на то, что спецслужбы США, как правило, действуют по уже отработанным схемам, поэтому провокаций от них следует ожидать в тот момент, когда это кажется наименее вероятным.
«Надо иметь в виду, что американцы очень любят действовать отработанными штампами, приемами, которые они испытали в одной стране, во второй, в третьей. И они этими моделями работают, они работают по схемам. Они очень любят схемы. И именно схема была и в случае с Сирией. Только что подписали соглашение по перемирию. Россия занята выборами. Никто атаки не ждет. Может, и проскочит - посмотрим на реакцию России. Так они делали с Грузией 8 августа 2008 года: проскочит, ведь Олимпиада, не до того, не посмеет, не прореагирует… Они делают это постоянно, работают по схемам. И сейчас эта схема выяснена. Они, конечно, пытаются на будущее ее немного модифицировать. И тогда начнут уже по модифицированной схеме работать. Так что тут ничего удивительного нет, это типичная работа американских спецслужб и американской армии», - подытожил директор РИСИ.
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