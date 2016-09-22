Украинские ДРГ начали охоту за противниками хунты на территории РФ
Лидер Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий подтвердил информацию о смерти своих родителей.
«Да, действительно, я подтверждаю, что на прошлой неделе вся наша семья провела в последний путь моих родителей – отца и мать», - заявил он в ходе пресс-конференции в Луганске, сообщает ИА «Новороссия».
Отметим, что 19 сентября 2016 года издание РИА «Воронеж» со ссылкой на собственные источники сообщило о смерти проживающих в Воронежской области родителей главы ЛНР в результате отравления грибами.
По мнению целого ряда экспертов, смерть родителей Игоря Плотницкого не случайна и стоит в одном ряду с убийством лидера харьковской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина, которые было совершено 19 сентября 2016 года в Подмосковье. В этом же ряду событий покушение на жизнь командира подразделения «Уральцы» армии ДНР Александра Негребецких (позывной «Урал»), которое имело место на прошлой неделе в Златоусте Челябинской области. Ветерану спецназа ГРУ удалось скрутить нападавших, пишет издание «Эра новостей». Они оказались выходцами с Украины, которые пытались убить командира ополчения, чтобы получить от СБУ 2,5 миллиона долларов, обещанных за его голову.
«Хунта бросила вызов российским спецслужбам, - считает эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) Наталья Макеева. - Убийство Евгения Жилина в Москве на Рублёвке - вызывающее, в стиле 90х, причём даже не реальных, а как будто из дешёвого боевика. Покушение в Златоусте на Александра Негребецких - командира "Уральцев" - втроём на одного, теперь дают показания, и уже один признался. Смерть родителей Плотницкого, о которой появилась информация в ряде СМИ - кто-то верит в версию с "отравились"?».
«В России действуют ДРГ противника - нагло, не таясь. Теперь для наших спецслужб дело чести - найти тех, кто пока на свободе. Как минимум - просто найти... Другой вопрос - реакция официальных лиц. Такое не прощают. За такое приходит ответка. Не факт, что публичная. Но... Что-то ведь переломит чашу весов, на которых - принятие исторического решения?», - высказала мнение эксперт на своей странице в соцсети Facebook.
В том, что все эти происшествия звенья одной цепи не сомневается и директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты России Валерий Коровин.
«И если те, кто стоит на пророссийских позициях внутриукраинской политической системы даже не территории России не могут иметь гарантий безопасности, то это конечно очень сильно деморализует прорусское подполье. Русское подполье, которое борется с майдановским режимом, и ослабит его позиции влияния русских организаций на пространстве этого распадающегося государства», - уверен политолог.
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