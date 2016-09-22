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Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждавать с Турцией"
В этом году свой «золотой» юбилей отмечает один из престижных факультетов Донецкого национального университета – экономический. За 50 лет «Наш Эконом», как его с любовью называют преподаватели, студенты и выпускники, занял прочные позиции в рейтингах попу Калиниченко: Мы осознали свою идентичность
ДНР: Осознать идентичность"
Карательная операция киевской хунты на Донбассе привела к тому, что значительная часть объектов инфраструктуры и жилых домов в регионе была частично или полностью разрушена. Без крова остались тысячи человек. В настоящее время, несмотря на продолжающиеся Восстановление под обстрелами
Восстановление под обстрелами"
Вот уже больше трёх лет Донбасс и, в частности, Донецкая народная республика, устойчиво ассоциируются с войной. Это и понятно – боевые действий продолжаются, интенсивность их, к сожалению, не спадает. К призрачной «линии соприкосновения» со стороны, подко Экономика и война
Экономика и война"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Мир лишь начинает осмысливать произошедшее. Трясет и будоражит торговые биржи, стоимость золота на мировом рынке подскочила, цена на нефть сдала. Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон уходит в отставку, аргументировав свое решение тем, чт Европейский Brexit: США - на выход
Brexit: США - на выход"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Следующим шагом будет мученичество, новые катакомбы, жертва жизнью во имя Христа, живого Бога, Бога, всегда - а не только в прошлом! - находящегося рядом с нами и в нас самих К новым катакомбам
Прорыв к Небесной Церкви возможен всегда"
Борьба подразумевает личную вовлеченность и готовность к самопожертвованию ради великой и подчас недостижимой цели «Дело прочно, когда под ним струится кровь»
Быть солдатом!"
Власть имеет право и на диктатуру как на техническое средство для решения определенных задач «Демократия» - понятие многоликое
Демократия?!"
Нынешнюю «мейнстримовскую» социологию, политологию, экономику можно назвать криптоматиками – то есть дисциплинами, которые скрывают реальность, а не анализируют ее Жизнь под сукном
На что никогда не выдадут гранты"
Каждый молодой человек должен сделать выбор - либо он безвольный объект истории, либо ее субъект, диктующий жизни свою волю Пора вернуть эту землю себе
Пора вернуть эту землю себе"
После публикации 27 июля 2016 года на портале Северо-Кавказского новостного агентства – СКФОNews статьи «Традиционный анклав – как реальная альтернатива ИГИЛ» (ИГИЛ, ДАИШ террористическая организация, деятельность которой на территории РФ запрещена), спор Интертрадиционал
Интертрадиционал"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной идеологии в Саудовской Аравии Экзогенные факторы, определяющие исламистско-террористические угрозы и вызовы Югу России
Саудовская Аравия планирует завоевать Россию"
Это, в сущности, был и есть флаг брокеров, маклеров, эксклюзивных дистрибьютеров, архитекторов саморазрушающихся финансовых пирамид и топ-менеджеров нефтегазовых монополий День торговли
Бело-сине-красный триколор по-прежнему символизирует торговлю"
Стараниями «оранжевых властей» Украины темные фигуры украинской истории были возвращены из мрака прошлого и попытались взять реванш у внуков страны, участвовавшей в разгроме фашизма Степан Бандера: искусство мифологизации и героизации
Холуй нацистов ухитрился стать героем Украины"
Третий год люди живут на краю ада: умирают от старости и от ран, влюбляются и женятся, рождаются и делают первые шаги. Некоторые проходят этот путь босыми ногами по руинам собственных домов. Кто обрёк жителей прифронтовой полосы на такие испытания? Ответ Подвальная правда
Держи подвалы и порох сухими"
В условиях продолжающихся на Донбассе военных действий, одним из первостепенных и жизненно важных для многих жителей региона является вопрос гуманитарной помощи, которая поставляется как из Российской Федерации, так и от некоторых международных и обществе Гумпомощь под контролем
Гумпомощь под контролем"

22 сентября 2016, 15:55
Украинские ДРГ начали охоту за противниками хунты на территории РФ

Лидер Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий подтвердил информацию о смерти своих родителей.

«Да, действительно, я подтверждаю, что на прошлой неделе вся наша семья провела в последний путь моих родителей – отца и мать», - заявил он в ходе пресс-конференции в Луганске, сообщает ИА «Новороссия».

Отметим, что 19 сентября 2016 года издание РИА «Воронеж» со ссылкой на собственные источники сообщило о смерти проживающих в Воронежской области родителей главы ЛНР в результате отравления грибами.

По мнению целого ряда экспертов, смерть родителей Игоря Плотницкого не случайна и стоит в одном ряду с убийством лидера харьковской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина, которые было совершено 19 сентября 2016 года в Подмосковье. В этом же ряду событий покушение на жизнь командира подразделения «Уральцы» армии ДНР Александра Негребецких (позывной «Урал»), которое имело место на прошлой неделе в Златоусте Челябинской области. Ветерану спецназа ГРУ удалось скрутить нападавших, пишет издание «Эра новостей». Они оказались выходцами с Украины, которые пытались убить командира ополчения, чтобы получить от СБУ 2,5 миллиона долларов, обещанных за его голову.

«Хунта бросила вызов российским спецслужбам, - считает эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) Наталья Макеева. - Убийство Евгения Жилина в Москве на Рублёвке - вызывающее, в стиле 90х, причём даже не реальных, а как будто из дешёвого боевика. Покушение в Златоусте на Александра Негребецких - командира "Уральцев" - втроём на одного, теперь дают показания, и уже один признался. Смерть родителей Плотницкого, о которой появилась информация в ряде СМИ - кто-то верит в версию с "отравились"?».

«В России действуют ДРГ противника - нагло, не таясь. Теперь для наших спецслужб дело чести - найти тех, кто пока на свободе. Как минимум - просто найти... Другой вопрос - реакция официальных лиц. Такое не прощают. За такое приходит ответка. Не факт, что публичная. Но... Что-то ведь переломит чашу весов, на которых - принятие исторического решения?», - высказала мнение эксперт на своей странице в соцсети Facebook.

В том, что все эти происшествия звенья одной цепи не сомневается и директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты России Валерий Коровин.

«И если те, кто стоит на пророссийских позициях внутриукраинской политической системы даже не территории России не могут иметь гарантий безопасности, то это конечно очень сильно деморализует прорусское подполье. Русское подполье, которое борется с майдановским режимом, и ослабит его позиции влияния русских организаций на пространстве этого распадающегося государства», - уверен политолог.


27 сентября 2016, 00:25
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон

Великобритания грозит новыми санкциями России из-за авиаударов ВКС РФ по ДАИШ

Лондон рассмотрит вопрос введения новых санкций против России из-за помощи Москвы законному сирийскому правительству в борьбе с исламистами запрещенных в РФ террористических группировок «Исламское государство» (ДАИШ) и «Джебхат ан-Нусра».
26 сентября 2016, 21:57
вице-премьер Крыма Руслан Бальбек

Хунта объявила в розыск депутатов Госдумы из Крыма и Севастополя

Генеральная прокуратура киевской хунты возбудила уголовные дела по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) в отношении депутатов Государственной Думы РФ VII созыва, избранных 18 сентября 2016 года по общепартийным спискам и одномандатным округам в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе.
26 сентября 2016, 21:43
Президент Франции Франсуа Олланд

Толерантности Олланда наступил конец: лагерь беженцев в Кале сровняют с землей

Президент Франции Франсуа Олланд наконец-то внял мольбам жителей портового города Кале на севере страны и заявил о предстоящем закрытии действующего там крупнейшего лагеря беженцев.
26 сентября 2016, 21:30
заместитель комитета ВРУ по вопросам евроинтеграции Андрей Артеменко

Прозрение? Соратник Ляшко разочаровался в ЕС и призвал к диалогу с Россией

Депутат Верховной Рады Украины от Радикальной партии Олега Ляшко, заместитель комитета по вопросам евроинтеграции Андрей Артеменко призвал киевскую хунту переориентироваться с Европы и США на Россию и страны СНГ.
26 сентября 2016, 21:16
Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская

Из прокурора в законодатели: Поклонская переезжает из Крыма в Москву

Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская, ставшая одним из символов Русской Весны, 26 сентября 2016 года написала заявление об увольнении с должности в связи с избранием депутатом Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия».
26 сентября 2016, 15:58
лидер Евразийского союза молодёжи (ЕСМ), член Исполнительного комитета Мирового антиимпериалистического союза молодежи Андрей Коваленко

Коваленко: «Мировой жандарм» должен платить и каяться

Американский однополярный мир умирает в предсмертных конвульсиях, но мировая элита не ослабляет хватку, в результате чего продолжает литься кровь в Донбассе, Сирии, Палестине, Йемене, считает лидер Евразийского союза молодёжи (ЕСМ), член Исполнительного комитета Мирового антиимпериалистического союза молодежи Андрей Коваленко.
26 сентября 2016, 15:17
Виталий "Коммунист" Киселев

Генпрокуратура ЛНР: Киселёв-«Коммунист» жив (ВИДЕО)

Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики официально опровергла информацию о насильственной смерти задержанного по делу о попытке государственного переворота в ЛНР заместителя министра обороны Республики Виталия «Коммуниста» Киселёва.
26 сентября 2016, 14:28
боевик нацистского батальона МВД «Торнадо» Александр Пугачёв

Убивший полицейских в Днепропетровске боевик «Торнадо» жёг людей в ДНР (ВИДЕО)

Арестованный по обвинению в убийстве двоих сотрудников нацполиции в Днепропетровске (переименован киевской хунтой в Днепр – прим.ред.
26 сентября 2016, 01:55
Виталий "Коммунист" Киселев

В ЛНР погиб еще один участник «переворота» против Плотницкого

В луганской тюрьме погиб еще один участник так называемого переворота против верхушки ЛНР, о предотвращении которого стало известно 21 сентября 2016 года.
25 сентября 2016, 19:23
вице-премьер правительства Республики Крым Михаил Шеремет

В правительстве Крыма рассказали о «достижениях» организаторов блокады полуострова

Организованная боевиками крымскотатарского меджлиса и украинских карательных батальонов экономическая и продовольственная блокада Крыма позволила экономике полуострова в сжатые сроки переориентироваться на материковую часть России, а также интенсифицировать развитие сельского хозяйства, заявил вице-премьер правительства Республики Крым Михаил Шеремет.
25 сентября 2016, 18:50
Лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе

Одна из наиболее влиятельных политических сил Австрии признала Крым частью России

Лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе обвинил западные страны в двойных стандартах в отношении к России и статусу Крыма.
25 сентября 2016, 18:32
эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) Наталья Макеева

Макеева: Государство и общество должны реагировать на «культурную» русофобию

Враги России насаждают свою идеологию, прикрываясь культурой. Так, в Москве открываются сразу две выставки, организованные пятой колонной.
25 сентября 2016, 09:45
директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты РФ Валерий Коровин

Коровин: США дестабилизируют Урал ради контроля над всей Евразией (ВИДЕО)

США стремятся дестабилизировать обстановку на Урале, чтобы расчленить Россию и завладеть данным стратегическим узлом, богатым природными ресурсами, считает директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты РФ Валерий Коровин.
25 сентября 2016, 09:08
журналист, военный корреспондент армии ДНР Геннадий Дубовой

Дубовой: Россия вынуждена будет реанимировать проект Новороссия

Критика Минских соглашений не имеет смысла, так как они в любом случае закончатся пшиком, считает журналист, военный корреспондент армии ДНР Геннадий Дубовой.
24 сентября 2016, 19:03
Бывший премьер-министр Луганской Народной Республики Геннадий Цыпкалов

В луганской тюрьме покончил с собой экс-премьер ЛНР

Бывший премьер-министр Луганской Народной Республики Геннадий Цыпкалов, арестованный накануне по обвинению в попытке государственного переворота, покончил с собой.
24 сентября 2016, 18:41
предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий

Митрополит Корнилий: В России происходит духовное импортозамещение

В обществе, являющемся носителем ценностей, которые дает нам Господь, не место толерантности и содомитам, считает предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий.
24 сентября 2016, 13:04

Отголоски румынского землетрясения дошли до России

На востоке Румынии в ночь с 23 на 24 сентября 2016 года произошло землетрясение мощностью 5,6 баллов. Подземные толчки ощущались в соседних Молдавии, Приднестровской Молдавской Республике, Украине.
24 сентября 2016, 03:25

Землетрясение в Киеве: "Было страшно"

О подземных толчках, ощущавшихся в ночь с 23 на 24 сентября 2016 года в столице бывшей Украины Киеве сообщают пользователи соцсетей.
23 сентября 2016, 02:58
Мэр Москвы Сергей Собянин

Крупный пожар в Москве унес жизни восьмерых спасателей

При тушении пожара на складе пластиковых изделий по улице Амурская на востоке Москвы погибли восемь спасателей, передает Lenta.ru. Пожар возник 22 сентября 2016 года в районе 17 часов 30 минут. Площадь возгорания быстро достигла 4000 квадратных метров.
23 сентября 2016, 02:07
Дальний Восток, заселение, территория опережающего развития, Асламбек Паскачев, дальневосточный гектар

В России начнется реализация программы по заселению Дальнего Востока

В России начнется реализация программы по заселению малонаселенных районов Сибири и Дальнего Востока. Переселенцами станут от 500 тысяч до 1 миллиона жителей Центрального федерального округа, Юга и Северного Кавказа.
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