Иностранным консультантам запретят работать в правительстве России
На сайте «Российская общественная инициатива» появилась инициатива, призывающая запретить зарубежным консалтинговым и аудиторским компаниям работать в министерствах и ведомствах РФ.
Авторы инициативы указывают, что, начиная с 1990 года, российское правительство активно сотрудничает с иностранными консалтинговыми и аудиторскими компаниями стран НАТО, такими как PricewaterhouseCoopers (США), KPMG (Нидерланды), Deloitte and Touch (Великобритания), Oliver Wyman (США) и прочими.
«Это именно благодаря их “советам” у нас плачевная ситуация во всех стратегических отраслях - ЖКХ, образовании, науке, спорте, экономике, финансовом секторе и т.д. В настоящий момент эти компании являются проводниками решения МВФ о ликвидации России, принятого США и их союзниками. Они причина повышения пенсионного возраста, налогов, сокращения зарплат, падения курса рубля, роста цен и других социальных бомбардировок», - говорится в обращении.
В условиях экономических санкций со стороны США и их сателлитов, активной информационной кампании против России и наращивания группировки НАТО вблизи российских границ, репрессий в отношении российских спортсменов – олимпийцев и паралимпийцев, попыток переписать историю Второй мировой войны и принизить подвиг советского народа, авторы инициативы считают необходимым запретить деятельность любых западных консалтинговых и аудиторских компаний в правительственных органах и структурах России.
«В результате принятия данной инициативы мы вернем рычаги управления государством на рельсы национальных интересов. Санкции Запада станут бессмысленными, т.к. их проводники будут удалены от принятия стратегических решений. Майские указы Президента В.В.Путина начнут реализовываться на 100%», - говорится в тексте инициативы.
Чтобы инициатива была рассмотрена и принята на федеральном уровне необходимо собрать 100 тысяч голосов в ее поддержку. Проголосовать можно на сайте РОИ.
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