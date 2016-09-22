Дутерте рассказал, где он видел резолюции Евросоюза (ВИДЕО)
Президент Филиппин Родриго Дутерте отреагировал на принятую Евросоюзом 15 сентября 2016 года резолюцию, осуждающую жесткие методы властей страны по борьбе с наркоторговлей.
«Я прочитал осуждение ЕС, я говорю им - идите к черту», - заявил Дутерте, показав при этом средний палец. Кроме того, он припомнил европейцам их грехи в эпоху колоний, отмечает «Российская Газета».
Напомним, ранее Дутерте столь же нелестно высказался об ООН и назвал американского президента Барака Обаму сукиным сыном. Впоследствии, однако, он извинился перед Обамой за резкое высказывание.
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