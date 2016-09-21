Европейские партнеры киевской хунты начали осознавать, что ситуация с Минскими договоренностями зашла в тупик, и постмайданная украинская власть совершенно не собирается выполнять ни одно из взятых на себя обязательств. Согласно отчету аналитической компании Eurasia Group, на ближайшем саммите ЕС будет запущен процесс отмены антироссийских санкций и завершение Минского процесса, пишет портал «Новости Новороссии».
«Что дал Евросоюзу Киев? Нервотрепку, постоянный стресс и смущение за действия постмайданной власти. Конечно, не выдержав, еврочиновники собрались в узком кругу и решили, что поры бы преподать этим завравшимся украинцам жестокий урок. Кто пострадает от разрыва Минских соглашений больше? Нет, явно не народные республики Донбасса: они-то не нарушают "режим тишины", это фиксируют даже наблюдатели ОБСЕ. Пострадает "вояка" Порошенко, который все порывается начать новое наступление на мирных жителей. Во Франции и Германии уже в открытую признают, что куда более целесообразным является переход к новой стратегии – полной отмене антироссийский санкций step by step. Именно эта тема будет обсуждаться лидерами стран Европейского союза. Ну а Порошенко может продолжить требовать от Европы отмены виз, отмены еще каких-либо ограничений, больше денег, больше поддержки. Только вот с таким отношением лидеры ЕС уже не будут вестись у Петра Алексеевича на поводу. Им это больше неинтересно и банально невыгодно. Минск-2 уходит в прошлое: по всей видимости, Запад решил решить "украинскую проблему" по-своему, не особо считаясь с пожеланиями Киева», - пишет издание.
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