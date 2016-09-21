Эксперт: США должны быть подвергнуты демилитаризации
Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Соединённые Штаты Америки должны стать «мировым жандармом» и «вести за собой свободный мир».
Об этом политик заявил в своей статье для газеты The Wall Street Journal.
Предложение Расмуссена специально для портала «Евразия» прокомментировал первый заместитель председателя Изборского клуба, общественный деятель и публицист Олег Розанов.
По его мнению, мир не нуждается ни в каком «жандарме», а НАТО следует распустить как агрессивную организацию, разжигающую войны по всему миру.
«Дилемма заключается в том, что кроме самих Штатов и их европейских сателлитов никто не желает видеть Америку мировым жандармом. Мир вообще не нуждается ни в американском, ни в каком другом надсмотрщике. Напротив, для преодоления хаоса нужен не мировой надсмотрщик, а эффективный баланс центров силы и готовность договариваться. Америка же действует нагло и подло. Сначала они разжигают напряженность, организуют по всему миру революции, а потом лицемерно предлагют себя в качестве мирового жандарма. За развязанные только в XX веке войны США вообще должны быть лишены права обладания своей армией и флотом! Единственное, в чем нуждается НАТО – это полный роспуск», - подчеркнул Розанов.
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