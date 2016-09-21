В Донецкой Народной Республике развернута информационная кампания по дискредитации видных и авторитетных деятелей ДНР, в числе которых лидер «Патриотических Сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток» Александр Ходаковский. Курирует эту травлю Министерство информации ДНР, которое создало целую сеть виртуальных блогеров, занимающихся распространением выдуманной чернухи про военных и политических деятелей Республики.
«Министерство информации – это, прежде всего, политический инструмент, и заполучить его в свои руки стремятся различные центры силы у нас внутри. Но финансирование осуществляется из одного источника, и те, кто его осуществляют, хотели бы, чтобы министерство обслуживало только их интересы, поэтому возникают разные направления, которые ориентированы на разные задачи и обслуживают разных заинтересованных заказчиков. Например, создание блогерской сети. В отличие от нас, министерство взяло на вооружение не лучшие приемы, пряча своих сотрудников под вымышленными “никами”. Если сотрудники достаточно засвечены, как в ситуации с блогерами типа “Фимы Петрова”, за которыми стоят конкретные и известные и нам, и другим персоны - штатные сотрудники министерства, то их позиция жестко проправительственная, но позиционирование осуществляется под видом “одни из народа”, поскольку тот факт, что они работают на правительство, автоматически подрывает к ним доверие их читателей. Вместо открытой полемики по существу, они предпочитают концентрировать свои усилия на дискредитации личности, прибегая к самым гнусным способам, стыдливо прячась за сетевой вуалью. Эдакие робин гуды от правительства», - отметил Ходаковский в интервью журналистке Наде Инди.
Может показаться странным, но со стороны таких «блоггеров» зачастую идет грязь и в адрес правительства Республики, включая лично Александра Захарченко.
«Но есть и такие, чья “вуаль” еще более непроницаема. Этих можно использовать не только в интересах правительства, но и в иных, иногда даже противоправительственных. Современные методики, позволяющие глубоко конспирировать в сети таких “кротов”, наделяют их уверенностью в собственной неуязвимости, и они могут позволить себе, находясь под “зонтом” министерства, поиграть и на стороне. Примером тому служит группа блогеров, наиболее ярким из которых можно назвать так называемого “insider-dnr”. Возглавляет эту группу муж министра, который много лет подвизается на ниве информационной борьбы», - добавил Ходаковский.
Примечательно, что министр информации ДНР Елена Никитина и ее супруг являются родственниками председателя Народного Совета Республики Дениса Пушилина, который уже подсидел своего предшественника Андрея Пургина. Вместе с тем, командир «Востока» сомневается в том, что к критике в адрес Захарченко причастен Пушилин, так как «первый, кто попадает под прицел в случае вскрытия сети – это он. А раз это очевидно, то и маловероятно».
«В своей безнаказанности они перешли все границы. Я готов к публичному диалогу так, как мы ведем его с нашим врагом – лицом к лицу, готов к любой полемике, готов говорить правду, и правду слышать. Но то, что приходится наблюдать, кроме отвращения, ничего не вызывает. Я открыто, без масок и купюр, говорю то, что думаю. Уж это право я точно завоевал. Пусть и они выйдут открыто. Подлость и низость всегда в почете, но сейчас еще осталось немного того духа, который взывает к открытому бою. Обслуживать интересы тех, кто пытается за высокопарными словами спрятать подноготную суть можно и открыто, но им, видимо, хочется и гонорар отработать, и с этой властью себя сильно не связать, - вот и выкручиваются. А я предлагаю им сбросить маски и пойти в открытую. Верите в правоту тех, на кого работаете – боритесь за них. Не верите, играете надвое – конец всегда наступит. А в целом, страна должна знать своих героев в лицо», - считает лидер «Патриотических Сил Донбасса».
«Да не впадайте в уныние. Мы в состоянии борьбы, и время для сбора камней еще не наступило. Поэтому все, что ни происходит здесь – временно. Как гласит мудрость: все проходит – пройдет и это», - заключил Ходаковский.
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