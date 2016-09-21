Обама превратил сатанизм в государственную религию США
Президент США Барак Обама узаконил на государственном уровне сатанизм. Теперь факультативные уроки по сатанизму будут проводиться в американских школах при поддержке государства, пишет газета «Завтра».
По данным ФБР, в США находится около 4 миллионов последователей сатанинской секты. Американские правозащитники бьют тревогу: ежегодно в стране находят около 5000 тел неопознанных детей, которые, предположительно, стали жертвами последователей культа Сатаны.
«Следует признать, что сатанинские акты в отношении маленьких детей являются страшной реальностью. У нас в государстве – это острейшая проблема, к которой медики должны привлечь внимание всего нашего общества», - заявил детский врач из Лос-Анджелеса Г.Симпсон.
Отмечается, что, начиная с 1980-х годов, правительство США и крупнейшие корпорации оказывают серьезную поддержку сатанистам. При этом последние получили возможность активно работать с молодежью. Так, своего рода введением в сатанизм является праздник «Хеллоуин», отмечаемый ежегодно в последний день октября и приобретающий все большую популярность не только в Соединенных Штатах, но и в Европе и даже в России. Так, только в Москве, по информации МВД, действует около 20 сатанинских сект и около 30 организованных групп, которые имеют свои офисы и места сборов и щедро финансируются из США. Распространение данные секты получили в начале 1990-х годов. По мнению главного научного сотрудника ВНИИ МВД России, вице-президента Российской криминологической ассоциации, профессора И. Ю. Сундиева, сатанизм представляет гораздо большую опасность, чем исламизм.
«Начиная с 60-х годов, сатанисты решили взять половое воспитание молодежи в свои руки. “Через секс мы завладеем их душой”, – заявлял глава сатанистов и автор “Сатанинской библии” Ла Вей, который являлся еще и главным советником Голливуда. Так называемая сексуальная революция предоставила полную свободу для разврата и содомитства. Сегодня уже не является секретом, что США и Великобритания стали международным центром сатанизма, распространяющим своё влияние на весь мир. По словам миссис Дианы Кор, главы организации “Childwatch” (“Надзор за детьми”), только в одной Англии ежегодно четыре тысячи детей приносятся в жертву сатане. Вступление в гомосексуальные отношения с детьми мужского пола, является одним из главных способов посвящения людей в сатанинские ритуалы. Публичные разоблачения Европейских королевских семей и руководителей многих стран, уличенных в сатанизме, вскрывают многолетний гной, так называемой “элиты”», - отмечает газета «Завтра».
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