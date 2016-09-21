Трамп проигнорировал политического аутсайдера Порошенко
Кандидат в президенты США Дональд Трамп проигнорировал запрос от администрации главаря киевской хунты Петра Порошенко на двустороннюю встречу во время Генеральной ассамблеи ООН.
В свою очередь другой кандидат на должность американского президента, представитель демократов Хиллари Клинтон согласилась встретиться с Порошенко.
«Вывод очевиден! Победители тяготеют к победителям, а Клинтон еще много раз пожалеет, что связалась с президентом провалившегося государства. Путин и Трамп – безусловные лидеры своих государств, а Хиллари Клинтон и Петр Порошенко – фактические аутсайдеры. Они же и ведут себя соответственно. Путин и Трамп сдержаны и рассудительны, а Порошенко и Клинтон постоянно впадают в истерики. Управление государством таким людям доверять нельзя!», - прокомментировал произошедшее в интервью корреспонденту портала «Евразия» первый заместитель председателя Изборского клуба, общественный деятель и публицист Олег Розанов.
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