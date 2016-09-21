Трупы «без вести пропавших» боевиков ВСУ разлагаются в лесополосах под Дебальцево
В лесопосадках под Дебальцево продолжают гнить и разлагаться трупы украинских военнослужащих, погибших во время одной из попыток прорыва обороны ДНР.
Как заявил боец армии Новороссии с позывным «Склон», представители киевской хунты не предпринимают никаких попыток забрать тела своих погибших сослуживцев. В лесополосе, отделяющей позиции ВСН и ВСУ, стоит ужасный трупный смрад, пишет издание «Миртесен».
Отметим, что в сети появляется довольно много сообщений от жителей Украины, которые рассказывают о трупном запахе, который стоит в их городах в местах, примыкающих к моргам. Так, по сообщениям очевидцев, возле морга Октябрьской больницы в центре Киева зимой 2014-2015 года стоял невыносимый трупный запах. Со слов работников учреждения, морг был битком набит телами военнослужащих ВСУ, погибших в т.н. «зоне АТО». «Никто ДНК не занимается, народ очень возмущен, потому как многим сообщили, что их сыновья или мужья "без вести пропавшие", а они по моргам ездят, ищут их, вдруг кто-то своих родственников узнает», - рассказывают киевляне.
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