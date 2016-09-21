За последний год Донецкая Народная Республика пережила как приобретения, так и потери, считает экс-секретарь Совета безопасности ДНР, лидер общественной организации «Патриотические Силы Донбасса» и командир бригады «Восток» Александр «Скиф» Ходаковский.
По мнению Ходаковского, главным приобретением стало введение собственных паспортов республиканского образца.
«Это, без всяких сомнений, достижение. Я видел в России граждан Южной Осетии, такой же непризнанной, как и мы, и завидовал тому, что они могли со своими паспортами спокойно пребывать в России, и никто не делал разницы между их паспортом, и российским. Я мечтал, чтобы у жителей Донбасса появилась такая возможность. И здесь дело не только в обеспечении главным удостоверением личности тех из наших граждан, кто достиг возраста получения паспорта, или тех, кто утратил документы. Огромное значение имеет сам акт признания нас нами же самими жителями отдельной страны. Все-таки паспорт - это символично. Ты воюешь с Украиной за независимость, а при всякой необходимости достаешь украинский же паспорт, в котором четко указано твое гражданство. Особенно это актуально при поездках в Россию. Не очень приятно в миграционной карточке писать в графе гражданство – “Украина”, или объясняться при случае, что это только по паспорту ты – с Украины, но вы посмотрите, дескать, на страницу с пропиской – и все поймете. Кстати, удивительно, но в России при предъявлении украинского паспорта ни разу не встречал даже тени отчуждения, или неприязни. Подозреваю, что в Украине к россиянам теперь иное отношение», - заявил военачальник в интервью журналистке, активистке «Патриотических Сил Донбасса» Наде Инди.
К потерям комбриг «Востока» отнес потерю революционного романтизма, на волне которого началось Русское восстание весной 2014 года.
«Я ощутил исчезновение воскресшего вдруг в четырнадцатом году романтизма. Его можно было видеть, вдыхать, осязать – такова была его концентрация. Мы тихо гнили последние после развала союза десятилетия, после этого эксперимента по приживлению к советскому сознанию западных ценностей. Кто-то лихо вписался в новые реалии, но большинство то ведь было из другого теста, и как ни пичкали нас “медикаментами” от отторжения, но своими до конца эти «ценности» для нас не стали, потому что ценность этих “ценностей” для нас была невелика», - считает Ходаковский.
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