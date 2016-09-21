В Финляндии ювенальные службы забрали у россиянки троих детей
Очередной инцидент с незаконным изъятием несовершеннолетних детей у матери – гражданки РФ произошёл в финском городе Сейняйоки. О происшествии сообщил правозащитник Йохан Бекман.
По его словам, ювенальные службы Финляндии забрали у временно работающей на территории страны жительницы Петрозаводска Виктории Медведевой троих детей – девочку 10-ти лет и 5-летних мальчика и девочку. Формальным основанием послужило то, что мама якобы шлепнула кого-то из своих детей.
Как пишет Lenta.ru, Медведева обратилась к сотрудникам российского посольства в Финляндии и уполномоченной по правам ребенка при Президенте РФ Анне Кузнецовой с просьбой оказать помощь в сложившейся ситуации.
Отметим, что это уже далеко не первый случай изъятия ювенальными службами Финляндии детей у граждан России. Так, только за последний год известно не менее четырех подобных случаев.
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