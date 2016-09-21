Правительство Медведева лишило часть пенсионеров единовременной выплаты
Единовременную разовую выплату в размере 5000 рублей, принятую вместо доиндексации пенсий, получат только пенсионеры, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, информирует ИА «Новороссия».
В соответствии с постановлением правительства РФ, данная выплата не полагается почти 300 тысячам россиян пенсионного возраста, проживающим за рубежом.
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