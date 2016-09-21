Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг острой критике политику российского правительства в отношении Белоруссии.
По его словам, стороны не могут договориться о цене на газ, в результате чего Москва снизила поставки нефти в Белоруссию. Минск расценивает это как давление.
«Давления я не потерплю и белорусы тоже», - отрезал Лукашенко.
Также белорусский лидер выразил недовольство тем, что московские чиновники под давлением олигархов всячески препятствуют поставкам на российские рынок высококачественных белорусских продуктов, которые закупает Евросоюз. По мнению Лукашенко, дальше так продолжаться не может.
«Мы сейчас очень внимательно анализируем наше участие в ЕврАзЭС. Если так будет продолжаться… зачем мне платить деньги на содержание в Москве, держать там (в Евразийской экономической комиссии) высококлассных (белорусских) специалистов. Мы лучше найдем им работу здесь. А с теми решениями, которые там будут приниматься, мы согласимся, потому что их практически нет. Мы (в ЕврАзЭС ) нарушаем все, о чем договорились», - цитирует Лукашенко ИА «Новороссия».
Президент Республики Беларусь поручил госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте «более активно подключиться на уровне правительства и президента России к отстаиванию наших общих интересов, Белоруссии и России, чтобы мы хоть как-то двигались вперед».
Добавим, что на фоне прозвучавшей критики со стороны Лукашенко в адрес российского руководства в Белоруссии была запрещена трансляция телеканала «Россия 24».
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