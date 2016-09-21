В ЛНР открыт Мемориал памяти жертв карательной операции киевской хунты (ФОТО)
В посёлке Видном города Луганска 20 сентября 2016 года открыт Мемориал памяти жертв украинской агрессии, сообщает ИА «Новороссия».
Православный крест и памятный знак установлены на месте массового стихийного захоронения жертв киевских карателей. Отмечается, что в этом месте покоятся останки от 500 до 800 человек, убитых украинскими нацистами в 2014 году.
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