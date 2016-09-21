Галичане стонут под хунтой и требуют вернуть Януковича
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, выступая на заседании в Верховной Раде, заявила, что жители Львова недовольны политикой правительства киевской хунты и характеризуют её не иначе, как «системный геноцид».
Как сообщает ИА «Новороссия», Тимошенко сделала шокирующее заявление: жители Галичины больше не хотят видеть у власти промайданных политиков и требуют возвращения свергнутого в феврале 2014 года Виктора Януковича, при котором жизнь была значительно лучше.
«Такого количества слез, проклятий и безнадежности я не видела никогда! Я впервые услышала требование о том, что если демократические силы, которые при власти сейчас, не способны управлять страной, то пусть уходят и возвращают “злочинну владу”, которая делала для людей лучше», - пожаловалась Тимошенко.
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