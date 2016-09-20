Коровин: Убийство Евгения Жилина деморализует прорусское подполье
Убийство лидера харьковской пророссийской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина является сигналом российскому руководству о том, что внутриукраинское противостояние переносится на территорию России, считает директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты РФ Валерий Коровин.
Эксперт убежден в том, что покушение на Жилина стало результатом его политической деятельности. Политолог также выразил опасения, что оно может осложнить внутриполитическую обстановку в самой России, где уже сейчас находится немалое количество украинских нацистов и им сочувствующих.
«И если те, кто стоит на пророссийских позициях внутриукраинской политической системы даже не территории России не могут иметь гарантий безопасности, то это конечно очень сильно деморализует прорусское подполье. Русское подполье, которое борется с майдановским режимом, и ослабит его позиции влияния русских организаций на пространстве этого распадающегося государства», - приводит мнение политического аналитика информационное агентство ИА «Новороссия».
Коровин убежден в том, что данную проблему можно решить только системно. «Надо понимать, либо это зараза расползается, в том числе, за пределы Украины, либо мы с ней справляемся», - подытожил эксперт.
Напомним, что лидер харьковской организации «Оплот», получившей широкую известность во время событий зимы-весны 2014 года, Евгений Жилин был расстрелян киллерами 19 сентября 2016 года в одном из ресторанов в Одинцовском районе Подмосковья.
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